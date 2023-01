PF deflagra a 2ª fase da Operação Corsários que apura corrupção em contratos de empresa pública federal

Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (24/1), a 2ª fase da Operação Corsários, que apura crimes cometidos por organização criminosa que desviou recursos em contratos de empresa pública federal do Espírito Santo.

Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função, nos estados do Espírito Santo, São Paulo e no Distrito Federal.

Os investigados devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de peculato, crimes licitatórios, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

