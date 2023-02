PF deflagra 2ª Fase da Operação Não Seja um Laranja no DF

Brasília/DF. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (7/2) um mandado de busca e apreensão relativo aos desdobramentos da Operação Não Seja Um Laranja.

De acordo com a investigação, uma mulher abriu uma conta bancária com o objetivo de emprestá-la a um grupo de hackers. O referido grupo conseguiu desviar R$ 384.950,00 de uma agência da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal e transferiu para conta de vários laranjas, dentre os quais a investigada.

A operação faz parte do Convênio Tentáculos, um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a FEBRABAN assinado em outubro de 2017, e que passou a ser, ao longo dos anos, uma referência interna e externa de cooperação público-privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

O empréstimo de contas bancárias para receber créditos provenientes de crime é uma etapa essencial para a consumação dos crimes cibernéticos. A investigada, que emprestou a conta, será responsabilizada por furto qualificado e invasão de dispositivo informático, assim como os autores da invasão.

Comunicação Social da Polícia Federal no DF

[email protected]

61 2024-7557