PF deflagra 2a fase da Operação Flyer One no Rio de Janeiro/RJ

Rio de Janeiro/RJ. Na tarde deste domingo, 16/10, a Polícia Federal, com apoio da PRF, deflagrou a segunda fase da Operação Flyer One e prendeu um foragido da investigação, na Praça Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O preso era suspeito de ser um dos principais operadores do esquema ilegal investigado na operação, além de ser o possível responsável pela gestão do grupo criminoso, voltado à eliminação da concorrência na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Policiais federais localizaram o homem e efetuaram sua prisão na Praça da Bandeira, Zona Norte da cidade.

O homem foi levado à Superintendência da PF para formalidades decorrentes da prisão e será encaminhado ao sistema prisional.

