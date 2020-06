PF deflagra 2ª fase da operação Carrossel para investigar roubos em agências dos Correios

.

João Pessoa/PB – Hoje (2/6), a Polícia Federal, em continuidade às diligências iniciadas na sexta-feira (29/5), deu cumprimento a mais mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados à Operação Carrossel, na Paraíba.

As ações policiais de hoje ocorreram exclusivamente no Rio Grande do Norte, dando-se cumprimento a um mandado de busca e apreensão na cidade de Extremoz/RN e a dois mandados de prisão preventiva para um suspeito custodiado na Cadeia Pública de Ceará-Mirim/RN.

As ordens judiciais de prisão foram expedidas em razão da atuação do detento nos roubos à mão armada contra as agências dos Correios de Soledade/PB, em outubro de 2019, e Taperoá/PB, em janeiro deste ano. Seu comparsa já havia sido preso na cidade de Mossoró/RN, em 29.05.2020, acusado dos mesmos crimes e, ainda, de um segundo roubo à agência dos Correios de Taperoá/PB, em 31.01.2020.

No total, somando-se as diligências ocorridas em ambas as datas (29.05.2020 e 02.06.2020), a Polícia Federal procedeu a buscas em seis endereços nas cidades de Mossoró/RN, João Pessoa/PB e, agora, Extremoz/RN, bem como deu cumprimento a cinco mandados de prisão para dois indivíduos (três, para um; dois, para outro) pelos crimes mencionados.

A participação dos criminosos em outros delitos de mesma natureza (roubos à mão armada contra agências dos Correios) continua sendo apurada e não se descarta a solicitação de novas medidas judiciais pela Polícia Federal.

