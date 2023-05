PF deflagra 163 operações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes entre janeiro e maio de 2023

Brasília/DF. A Polícia Federal desempenha um papel fundamental no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, dedicando esforços na identificação, rastreamento, investigação e desarticulação de redes de pornografia infantojuvenil, aplicando a lei para proteger vítimas e combater criminosos envolvidos nesse delito.

Entre janeiro e maio de 2023, a Polícia Federal já realizou 163 operações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todos os estados da federação, nas quais 37 vítimas foram identificadas, 108 pessoas foram presas e 255 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Além disso, a Polícia Federal trabalha em parceria com agências nacionais e internacionais, como Interpol e Europol. Essa colaboração permite o compartilhamento de informações e o estabelecimento de estratégias conjuntas, em que é possível rastrear as origens do material, identificar as rotas de distribuição e prender os envolvidos em diferentes países.

É importante ressaltar que a atuação da PF no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes não se restringe apenas à investigação e à repressão dos criminosos. Ela também se preocupa com o resgate e a proteção das vítimas desse tipo de exploração.

Força-Tarefa de Identificação de Vítimas

A pornografia infantojuvenil é uma grave violação dos direitos humanos e causa danos irreparáveis às vítimas. Diante da sofisticação e do crescimento desse crime, a Polícia Federal criou, por meio da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil, no segundo semestre de 2018, uma Força Tarefa composta por policiais federais e civis, capacitados para a identificação de crianças-vítimas e/ou abusadores por meio da análise das imagens compartilhadas pela internet.

Para fortalecer ainda mais a atuação dessa Força-Tarefa, está sendo realizada nos dias 15 a 19 de maio de 2023, a 4ª edição da capacitação “Força-Tarefa ICSE – Aperfeiçoamento e Atualização Profissional”, em que estão reunidos 17 policiais de vários estados, federais e civis, para trocar experiências e informações relacionadas às investigações de abuso sexual infantil.

Operações deflagradas no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Nesta quinta-feira (18/5), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Federal deflagrou oito operações nos estados brasileiros e cumpriu mandados de prisão e diversos mandados de busca e apreensão.

Operações deflagradas nesta quinta-feira (18/5):

Com seu trabalho dedicado, investigativo e colaborativo, a PF desempenha um papel crucial na busca pela justiça e na construção de uma sociedade mais segura para todos.

