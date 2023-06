PF dá continuidade às atividades de fiscalização no segundo dia de operação em Parintins

Parintins/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar, em atividades no aeroporto, e com a Marinha, ANTAQ, DNIT, Arsepam, Polícia Civil e Guarda Municipal, em atividades no porto da cidade, deu continuidade a Operação Parintins 2023, que tem o intuito de prevenir e reprimir crimes federais e organizações criminosas durante o festival.

No segundo dia de operação, em 29/6, policiais federais fiscalizaram a chegada de 14 de voos comerciais, totalizando 911 passageiros, e 11 voos fretados/particulares, totalizando 199 passageiros. No porto de Parintins, foram fiscalizadas 12 embarcações do tipo recreio, totalizando 1.000 pessoas, e 16 lanchas rápidas.

Também foi fiscalizada, a empresa responsável pela Segurança Privada do Bumbódromo.

