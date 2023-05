PF cumpre três mandados de prisão no CE

Fortaleza/CE – A Polícia Federal cumpriu, em atuação na Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado do Ceará, nessa quarta-feira (24/5), mandados judiciais de prisão definitiva em desfavor de três homens condenados pelos crimes de roubo, estupro de vulnerável e tráfico de drogas. As diligências foram cumpridas nos municípios cearenses de Cedro, Fortaleza e Itaitinga.

Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Cedro, 12ª Vara Criminal de Fortaleze e pela 3ª Vara de Delito de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza.

As ações policiais desencadeadas foram produtos da cooperação interagências, com foco na inteligência de segurança pública.

Força-Tarefa de Segurança Pública

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Estado do Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP).

