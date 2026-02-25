PF cumpre três mandados de prisão em ação conjunta

Foz do Iguaçu/PR. Nessa terça-feira (24/2), forças de segurança cumpriram três mandados de prisão expedidos por diferentes unidades do Judiciário. A Polícia Federal efetuou a prisão de um indivíduo em cumprimento a mandado expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu, vinculada ao Tribunal de Justiça do Paraná.

Após os trâmites legais, o custodiado foi colocado à disposição da Justiça para audiência de custódia.

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná resultou na captura de um indivíduo com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Cumulativa de Miracatu, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A ordem judicial determinou a suspensão cautelar do livramento condicional, diante de indícios de envolvimento em novos delitos. O mandado está relacionado a condenações pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Em outra frente de atuação, após o compartilhamento de informações estratégicas entre a PF e a PM do Paraná, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Colombo. A ordem refere-se ao crime de homicídio qualificado. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

