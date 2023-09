PF cumpre prisões para investigar tráfico de drogas em Macapá

Macapá/AP. A Polícia Federal no Amapá deflagrou, na manhã desta terça-feira (05), a 2ª fase da operação Venato, com o cumprimento de três mandados prisão preventiva nos bairros Jardim Marco Zero e Laguinho no município de Macapá, em investigação que apura a venda de drogas no estilo “delivery”.

A investigação é um desdobramento da Operação Desativado, Delivery e Venato I, deflagradas pela Polícia Federal desde o ano passado, no qual foi possível identificar o comércio virtual de entorpecentes.

A PF verificou que as drogas eram anunciadas em status das redes sociais dos envolvidos e, posteriormente, entregues por um dos investigados em um carro na modalidade delivery.

A ação de hoje contou com a participação de 20 policiais federais e teve como objetivo prender os indivíduos para garantir a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais.

Os três homens foram presos em suas casas. Após prestarem depoimento em sede policial, serão encaminhados para o IAPEN, onde ficarão à disposição da Justiça.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão e multa.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Fonte: Polícia Federal