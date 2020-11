PF cumpre novo mandado de prisão contra suspeito usando prova de DNA

Manaus/AM – A Polícia Federal apreendeu, na noite da quinta-feira (19/11), R$ 244 mil em espécie, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A apreensão ocorreu após abordagem da polícia aeroportuária da PF, em conjunto com a fiscalização da Receita Federal, na área de embarque.

Um dos passageiros do voo com destino ao Rio de Janeiro/RJ transportava a respectiva quantia em sua bagagem de mão. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, o homem não soube responder com precisão.

Diante das suspeitas, o passageiro foi conduzido à sede da Polícia Federal em Manaus para prestar os devidos esclarecimentos. O montante foi apreendido para investigação em inquérito policial.

Na oportunidade, a Receita Federal realizou também procedimentos fiscais cabíveis.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

[email protected] | www.pf.gov.br