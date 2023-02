PF cumpre mandados judiciais relacionados ao roubo de banco em Araçatuba/SP

Araçatuba/SP. A Polícia Federal, com o apoio do BOPE/PM/AP, cumpriu na manhã deste sábado, 4/2, em Macapá/AP, dois mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do violento roubo praticado na cidade de Araçatuba/SP, no início da madrugada do dia 30/08/2021, em prejuízo das agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, ação criminosa que se desenrolou com o uso de artefatos explosivos, utilização de reféns como escudo humano e resultou na morte de vítimas.

O principal objetivo dos mandados, além da apreensão de outros elementos de prova, era dar cumprimento a um mandado de prisão de um investigado que estava foragido desde 21/06/2022. O indivíduo foragido, entretanto, ao se deparar com a ação policial, reagiu à prisão e foi a óbito no confronto com os policiais militares.

Em um dos locais que foram objeto de cumprimento dos mandados de busca foi identificado e preso outro indivíduo que também estava com mandado de prisão em aberto por outros crimes não relacionados à investigação. Foram apreendidos celulares, uma porção de maconha e a arma de fogo utilizada pelo indivíduo que reagiu à prisão.

O material apreendido será enviado à PF em Araçatuba/SP que dará continuidade à investigação.

