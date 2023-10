PF cumpre mandados e prende homens foragidos da Justiça

Natal/RN – A Força-Tarefa de Capturas, integrada pela Polícia Federal e Polícia Civil/RN, prendeu nas últimas 24 horas, quatro homens condenados pela Justiça, sendo três deles em Natal e um, na cidade de Belém. As detenções ocorreram na seguinte ordem cronológica:

Na segunda-feira (16/10), foi detido um homem condenado pelo crime de abuso sexual infantil, ele foi localizado e preso em um estabelecimento comercial onde trabalhava, na zona leste da capital potiguar. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Macaíba/RN;

Na segunda-feira (16/10), um homem foi preso em Natal por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara da Comarca de Açu/RN. Ele é suspeito de abuso sexual infantil.

Ainda na segunda-feira (16/10), um homem foi detido em Belem/PA, graças ao trabalho conjunto de inteligência entre a Força-Tarefa de Capturas da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e no Pará. O homem, condenado a quase três anos de reclusão por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, teve o mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Mossoró/RN;

Já na madrugada desta terça-feira (17/10), um homem condenado por crime de roubo e organização criminosa foi preso na área de desembarque doméstico do Aeroporto Aluízio Alves, Região Metropolitana de Natal, no exato instante em que desembarcava de um voo que vinha de São Paulo/SP. Ele havia sido condenado, cumpriu parte da pena, mas estava foragido e agora terá que cumprir o restante da pena, em regime fechado. O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Os presos no Rio Grande do Norte estão custodiados, à disposição da Justiça, na Superintendência da PF, onde aguardam transferência para o Sistema Prisional.

