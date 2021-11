PF cumpre mandados de prisão contra membros de facções criminosas no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal, com o apoio da COE-BOPE/AP, PRF, GAECO, NIMP e Polícia Civil de Pedra Branca do Amapari, deflagrou nesta quinta-feira, 11/11, a Operação Vikings*, com o objetivo de desarticular as atividades de organização criminosa voltada à prática de homicídios, tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos e que atuam dentro e fora do sistema prisional do Estado.

Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e outros 13 mandados de busca e apreensão contra membros de organização criminosa atuante no Estado do Amapá. Dentre os mandados de prisão preventiva, dois foram cumpridos contra indivíduos já reclusos no IAPEN, por indícios de serem os articuladores da organização criminosa de dentro do sistema penitenciário.

Cerca de 80 policiais cumpriram as medidas cautelares, que foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Justiça do Estado e resultaram na ação que ocorre nos municípios de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari. Na capital, as forças de segurança pública cumpriram mandados nos bairros do Araxá, São Lázaro, Universidade e Novo Horizonte.

As investigações tiveram início em 5 de abril deste ano, após a prisão de um homem pela PM/AP que fora flagrado com cédulas falsas e uma arma de fogo e apresentado na Polícia Federal.

Com o avanço das investigações, descobriu-se que esse indivíduo possuía um posto de comando na organização criminosa. Foram identificados, ainda, grupos que realizavam a intermediação de recebimento de drogas, utilizando-se de pequenas embarcações na malha fluvial do Amapá, especialmente em Santana. Em seguida, era feita a distribuição a outros integrantes do esquema criminoso, responsáveis pela venda dos entorpecentes em vários municípios.

A PF verificou que a organização criminosa é devidamente aparelhada, com subordinação hierárquica em vários níveis de comandos, divisão de tarefas e contém, também, um estatuto que disciplina as relações entre os membros.

Inicialmente, os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As penas somadas podem chegar a 23 anos de reclusão e pagamento de multa.

*Vikings: referência à antiga civilização originária da região da Escandinávia, cujo povo era conhecido por ser bárbaro, semelhante ao modo de agir dos integrantes da organização criminosa.

