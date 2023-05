PF cumpre mandados de prisão contra foragidos da justiça

Natal/RN – A Polícia Federal entre os dias 16/5 e 17/5 , prendeu, no Rio Grande do Norte, três pessoas condenadas pela justiça que se encontravam foragidas.

As ações tiveram início na última terça-feira (16/5) quando foi preso no município de Touros, Litoral Norte Potiguar, um homem de 54 anos condenado por envolvimento com tráfico de drogas. Ele tinha mandado de prisão expedido pela 12ª Vara Criminal de Natal/RN e, no ano de 2008, havia sido preso em flagrante na posse de 170kg de Maconha.

Já na cidade de João Câmara, Região do Mato Grande, foi detida uma mulher de 64 anos que tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Regional de Execuções do Tribunal de Justiça/RN. Ela foi condenada no âmbito da Operação Richter, deflagrada no ano de 2010 pela Força-Tarefa Previdenciária composta pela Polícia Federal, Ministério da Previdência e Ministério Público Federal, como participante de organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias.

A terceira ação que resultou em mais um cumprimento de mandado de prisão, expedido pela Vara Única da Comarca de Angicos/RN, aconteceu nesta quarta-feira (17) na cidade de Alto do Rodrigues, Região Oeste Potiguar, contra um homem de 53 anos, condenado por estupro de vulnerável.

Todos os presos foram conduzidos inicialmente para a sede da Polícia Federal em Natal. Em seguida, passaram por exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e estão sendo transferidos para o Sistema Prisional do RN, à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Norte

Contato: (84) 304.5588

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal