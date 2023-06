PF cumpre mandados de busca e apreensão para reprimir o crime de moeda falsa

São José dos Campos/SP. Na manhã desta terça-feira, 6/6, a Polícia Federal cumpre, em Caçapava, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

A ação tem por objetivo combater a aquisição de moeda falsa e, com isso, impedir a colocação do dinheiro falsificado em circulação no mercado, evitando prejuízos a terceiros que muitas vezes acabam lesados com esse tipo de conduta criminosa.

Durante as diligências, os policiais apreenderam o celular do suspeito que será submetido à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

O caso teve início com informações de inteligência e cruzamentos de dados que levaram a identificação de locais e pessoas vinculadas a essa atividade ilegal. O suspeito responderá pelo crime de Moeda Falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de reclusão.

Delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública.

Agora o trabalho investigativo prossegue buscando elementos que permitam identificar a origem do dinheiro falso e a completa identidade de possíveis outros envolvidos na prática criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos/SP

Telefone: (12) 3202-7113

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal