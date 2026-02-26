PF cumpre mandados de busca e apreensão contra oferta clandestina de serviços de streaming

São Paulo/SP. Nesta quinta-feira (26/2), a Polícia Federal deflagrou a Operação Epigênesis, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pela oferta e pela comercialização clandestina de serviços de streaming do tipo IPTV.

A investigação apura o funcionamento de empresa que disponibilizava, de forma ilegal e mediante pagamento mensal, acesso a canais de televisão, incluindo conteúdos protegidos por direitos autorais. O esquema permitia a retransmissão não autorizada de sinais de telecomunicação e de obras audiovisuais, em prejuízo às operadoras regularmente autorizadas e aos titulares de direitos autorais.

Por determinação da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio dos domínios eletrônicos vinculados à empresa investigada, medida destinada a interromper imediatamente a continuidade da prática criminosa.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, de violação de direito autoral e de organização criminosa.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo/SP

[email protected]

(11) 3538-5013

@pfsaopaulo

Fonte: Polícia Federal