PF cumpre mandados contra grupo que promovia migração ilegal ao exterior

Ribeirão Preto/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a Operação Borderless – Fase 2, destinada a desarticular associação criminosa voltada à promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, por intermédio do México.

A investigação teve início em 2021, a partir do desaparecimento de um casal durante travessia marítima entre o México e os Estados Unidos, fato que revelou um circuito estruturado de aliciamento de migrantes.

Na ação de hoje, foram cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão nas cidades de Goiânia/GO e de Hidrolândia/GO, resultando na prisão de todos os investigados, na apreensão de veículos de luxo e no bloqueio de bens e de contas bancárias em nome dos alvos.

