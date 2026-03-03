PF cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas

Patos/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/3), a Operação Êxito, destinada ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, além de prisões preventivas e temporárias, expedidos no âmbito de investigação que apura o cultivo ilícito de maconha e a atuação de grupo criminoso com possível atuação interestadual.

As investigações tiveram início após abordagem realizada pela Polícia Militar da Paraíba, que identificou indivíduos em circunstâncias suspeitas na região do sertão paraibano. A partir dessas informações, foram realizadas diligências que possibilitaram a identificação de extensa área utilizada para o cultivo de Cannabis sativa em zona rural do município de Santa Terezinha/PB.

Na sequência, foi realizada a operação de erradicação da plantação ilícita, ocasião em que foram constatadas estruturas compatíveis com atividade criminosa organizada, incluindo sistemas de irrigação, de edificações de apoio e de materiais empregados na produção e no acondicionamento do entorpecente.

O aprofundamento das investigações permitiu a identificação de investigados com possível participação na aquisição da propriedade rural, na manutenção da estrutura logística e no transporte da droga, circunstâncias que fundamentaram a representação policial pelas medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário.

Durante a Operação Êxito, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Carnaubeira da Penha/PE, de Serra Talhada/PE, de Jaboatão dos Guararapes/PE e de São Paulo/SP, além do cumprimento de prisões preventivas e temporárias, com o objetivo de preservar elementos probatórios, de interromper a atuação do grupo investigado e de aprofundar a apuração dos fatos.

