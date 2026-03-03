Polícia Federal
PF cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas
Patos/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/3), a Operação Êxito, destinada ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, além de prisões preventivas e temporárias, expedidos no âmbito de investigação que apura o cultivo ilícito de maconha e a atuação de grupo criminoso com possível atuação interestadual.
As investigações tiveram início após abordagem realizada pela Polícia Militar da Paraíba, que identificou indivíduos em circunstâncias suspeitas na região do sertão paraibano. A partir dessas informações, foram realizadas diligências que possibilitaram a identificação de extensa área utilizada para o cultivo de Cannabis sativa em zona rural do município de Santa Terezinha/PB.
Na sequência, foi realizada a operação de erradicação da plantação ilícita, ocasião em que foram constatadas estruturas compatíveis com atividade criminosa organizada, incluindo sistemas de irrigação, de edificações de apoio e de materiais empregados na produção e no acondicionamento do entorpecente.
O aprofundamento das investigações permitiu a identificação de investigados com possível participação na aquisição da propriedade rural, na manutenção da estrutura logística e no transporte da droga, circunstâncias que fundamentaram a representação policial pelas medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário.
Durante a Operação Êxito, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Carnaubeira da Penha/PE, de Serra Talhada/PE, de Jaboatão dos Guararapes/PE e de São Paulo/SP, além do cumprimento de prisões preventivas e temporárias, com o objetivo de preservar elementos probatórios, de interromper a atuação do grupo investigado e de aprofundar a apuração dos fatos.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
WhatsApp: (83) 3565-8690
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
PF mira grupo responsável por fraudes eletrônicas
Brasília/DF. A Polícia Federal deflagra, nesta terça-feira (3/3), a Operação Decrypted II, com o objetivo de avançar a desestruturação de...
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
PF cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas
Patos/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/3), a Operação Êxito, destinada ao cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão,...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 03/03/2026
Como os piscianos não têm problemas para se adaptar às pessoas e à vida em geral, os acontecimentos repentinos ou...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Gabriel Cardoso se declara para Gracyanne Barbosa nas redes sociais: ‘Que siga leve’
Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES
Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Feira de óleo e gás projeta R$ 60 milhões em negócios em São Mateus
Evento gratuito será realizado nos dias 4 e 5 de março, no Cepe São Mateus, com rodada de negócios, palestras...
Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte
Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus
Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...
Regional
Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES
Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...
Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Norte do ES
Colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), em rodovia na zona rural de Jaguaré Um homem de 32 anos, identificado...
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Estadual
Copa Sesport tem início com jogos de ida do playoff preliminar masculino
A bola rolou no fim de semana para o início do playoff preliminar masculino da Copa Sesport. As partidas de...
Linhas do bairro São Cristóvão ganham novas opções de integração temporal
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizou novas opções de integração temporal para os...
Seger realiza primeiro leilão de 2026 e arrecada mais de R$ 765 mil com venda de bens inservíveis
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizou, no último sábado (28), o primeiro leilão de bens móveis inservíveis...
Nacional
VÍDEO | Mulher leva três tiros durante o velório da própria mãe; imagens fortes
As imagens mostram o cortejo passando em frente a uma igreja quando a moto avança em direção às pessoas e...
VÍDEO | Influenciadora é hostilizada em posto por causa da roupa e caso gera debate
Mulher usou discurso da “família tradicional brasileira” para ofender durante abastecimento A influenciadora Bella Mantovani foi alvo de insultos enquanto...
Mulher é baleada durante discussão causada supostamente por ciúmes
Uma mulher precisou ser hospitalizada após ser atingida por tiros durante uma discussão supostamente motivada por ciúmes, na última quinta-feira (26),...
Policial
Foragido é capturado em operação no Parque Nacional do Caparaó
Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP)...
Denarc prende mulher em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Cariacica
Na tarde do último sábado (28), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos...
PCES prende foragido por roubo com mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro
Na última sexta-feira (27), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas...
ENTRETENIMENTO
Lauana Prado se declara em domingo romântico com Tati Dias: ‘Me faz ninar’
Nattan se surpreende com crescimento da filha aos dois meses: ‘Tá muito grande’
O cantor Nattan, de 27 anos, surpreendeu os seguidores nesta segunda-feira (2), ao comentar o rápido crescimento da filha, Zuza,...
Giovanna Ewbank se despede de fevereiro com fotos ao lado dos filhos: ‘Tchau’
“Adeus, fevereiro; olá, março!” Foi assim que Giovanna Ewbank, de 39 anos, marcou a virada do mês nas redes sociais....
POLÍTICA
Deputados refletem sobre ações e desafios pós-desastre climático
Situações já comuns e as ações necessárias após intensas chuvas como as registradas nos municípios de Juiz de Fora e...
Governo poderá contratar até R$ 1,4 bi do Fundo Clima
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (2) o Projeto de Lei (PL) 10/2026, que autoriza o Poder Executivo a contratar...
Produtores de Conceição do Castelo recebem 3 mil mudas de cacau
Onze produtores rurais de Conceição do Castelo receberam quase 3 mil mudas de cacau na manhã desta segunda-feira (2). A...
Esportes
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã
O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da...
Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão
O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
-
Entretenimento7 dias ago
Mãe de filho de Ronaldo Fenômeno fala sobre estética e solteirice
-
Regional5 dias ago
Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida
-
Regional7 dias ago
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
-
Regional7 dias ago
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
-
Nacional6 dias ago
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
-
Variedades5 dias ago
Não tem vontade de fazer sexo? Médico diz como “ressuscitar” o tesão