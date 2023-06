PF cumpre mandado para reprimir crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil

Joinville/SC. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, 21/6, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso e da Polícia Científica, mandado de busca e apreensão na cidade de Joinville. A ação foi realizada com o objetivo de reprimir a prática de crimes de armazenar e de transmitir fotos e vídeos contendo cenas de pornografia infantil.

As investigações foram iniciadas em Londrina/PR, cidade onde o investigado residia, antes de se mudar para Joinville. O inquérito foi encaminhado para a PF, pois o suspeito continuou com a prática criminosa. A Polícia Federal investiga o caso devido à transnacionalidade do delito. O suspeito compartilhava os arquivos, através da internet, com uma pessoa em cidade do México.

Durante as buscas foram encontradas mídias contendo imagens e vídeos de cenas de pornografia infantil, e o suspeito foi preso em flagrante por crime que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente – adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, e a pena pode chegar a quatro anos de reclusão e multa.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina/SC

Fonte: Polícia Federal