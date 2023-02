PF cumpre mandado em repressão à pornografia infantil

Macapá/AP. A Polícia Federal no Amapá deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/2), a Operação Sustado, para reprimir os crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, localizada no município de Porto Grande.

A investigação

A ação policial se deu após uma denúncia, que possibilitou verificar que o investigado compartilhava mídias de conteúdo relacionado à exploração sexual infanto-juvenil por meio de de grupos de Whatsapp, que era composto por pessoas de diversos países.

Inicialmente, as investigações se deram na Superintendência da Polícia Federal de São Paulo e foram encaminhadas à PF no Amapá, já que o homem residia no estado. O trabalho resultou na identificação do investigado e apontou que este teria compartilhado e, consequentemente, armazenado esses arquivos em equipamentos eletrônicos.

Com a busca, a PF verificará se há mais arquivos de imagens pornográficas infantis armazenadas, bem como se houve o compartilhamento com outras pessoas. A PF investiga ainda se a filha do investigado, menor de idade, também fora vítima de imagens de exploração sexual.

O homem poderá responder pelo delito de armazenamento e compartilhamento de material contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 12 anos de reclusão e multa.

Flagrante

Durante o cumprimento, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A PF apreendeu aparelhos celulares que serão encaminhados para a perícia para análise na tentativa de encontrar mais imagens e a participação de outros suspeitos pelo crime de compartilhamento de pornografia infantil.

