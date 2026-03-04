PF cumpre mandado de prisão preventiva contra acusado de estupro em SC

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal cumpriu, nessa terça-feira (3/3), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O foragido foi localizado no município de Medianeira/PR, em decorrência de ordem judicial expedida pela Comarca de São José do Cedro/SC.

Durante a abordagem para cumprimento do mandado, o indivíduo resistiu à ação policial, desobedecendo reiteradamente às ordens da equipe. Em determinado momento, investiu contra um dos policiais, tentando desarmá-lo. Diante da agressão injusta e iminente, a equipe efetuou disparos para cessar a ameaça.

O homem foi contido e encaminhado à UPA de Medianeira para atendimento médico inicial, sendo posteriormente transferido ao hospital local, onde permanece sob observação e custódia policial.

