Polícia Federal

PF cumpre mandado de prisão preventiva contra acusado de estupro em SC

Published

30 minutos ago

on

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal cumpriu, nessa terça-feira (3/3), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O foragido foi localizado no município de Medianeira/PR, em decorrência de ordem judicial expedida pela Comarca de São José do Cedro/SC.

Durante a abordagem para cumprimento do mandado, o indivíduo resistiu à ação policial, desobedecendo reiteradamente às ordens da equipe. Em determinado momento, investiu contra um dos policiais, tentando desarmá-lo. Diante da agressão injusta e iminente, a equipe efetuou disparos para cessar a ameaça.

O homem foi contido e encaminhado à UPA de Medianeira para atendimento médico inicial, sendo posteriormente transferido ao hospital local, onde permanece sob observação e custódia policial.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR
[email protected]
@pffoz

Canal para Denúncia
[email protected]

Fonte: Polícia Federal

Polícia Federal22 segundos ago

PF realiza operação contra fraudes bancárias eletrônicas em Recife/PE

Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4/3), a Operação Código de Barras, ocasião em que foram cumpridos três mandados de...
Política24 segundos ago

PL proíbe manifestação político-partidária em evento oficial do Estado

A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
Polícia Federal30 minutos ago

PF, RFB e PM apreendem mil garrafas de vinho descaminhadas

Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal resultou, nessa terça-feira (3/3), na...
Polícia Federal30 minutos ago

PF e PM apreendem embarcação com 60 mil maços de cigarros no Lago de Itaipu

Foz do Iguaçu/PR. Ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou na apreensão, na noite de terça-feira...
São Mateus35 minutos ago

Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Policial1 hora ago

PRF recupera semirreboque clonado em Viana

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um semirreboque clonado no início da noite desta terça-feira (3), por volta das 18h, no...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus4 horas ago

Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
São Mateus20 horas ago

Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus

Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
São Mateus24 horas ago

São Mateus alcança nota máxima em capacidade de pagamento e fortalece gestão fiscal

O município de São Mateus alcançou, em 2025, a nota A na Capacidade de Pagamento (CAPAG), classificação utilizada pelo Tesouro...

Regional

Regional22 horas ago

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Regional2 dias ago

Bebê morre afogado em represa no quintal de casa no Noroeste do ES

Caso ocorreu na manhã de domingo (1º), na região do Poção Um bebê de 1 ano e 9 meses morreu...
Regional2 dias ago

Operação apreende R$ 325 mil em bebidas sem nota fiscal no Norte do ES

Uma operação da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, apreendeu bebidas alcoólicas armazenadas sem nota fiscal em...

Estadual

Estadual6 horas ago

Capixabas conquistam 17 medalhas na Seletiva Nacional e no Grand Slam de Taekwondo

Atletas capixabas conquistaram 17 medalhas para o Espírito Santo nas disputas da Seletiva Nacional Aberta e do Grand Slam de...
Estadual7 horas ago

Sedu lança Portal de Questões

Em meio às transformações digitais que vêm impactando a educação, a Secretaria da Educação (Sedu) lançou, nessa terça-feira (03), uma...
Estadual7 horas ago

Iema realiza primeira soltura de animais silvestres no Monumento Natural Serra das Torres

O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em uma ação coordenada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), foi...

Nacional

Nacional14 horas ago

Homem invade casa, tenta estuprar mulher e foge totalmente nu

Após o crime, vizinhos da vítima correm atrás so suspeito para agredi-lo. Caso ocorreu na zona rural do Ceará Um...
Nacional15 horas ago

VÍDEO | Festa em flutuante tem dança ousada entre participantes

Uma apresentação considerada ousada durante uma festa em um flutuante, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus, viralizou...
Nacional15 horas ago

Mulher é queimada por recusar relacionamento com ex-colega de trabalho

Segundo a família, o suspeito dava em cima da vítima, mas ela deixou claro que não queria nenhum tipo de...

Policial

Policial2 horas ago

Polícia Militar adquire 8 mil lanternas táticas e reforça modernização do aparato operacional

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) concluiu a aquisição de 8.000 lanternas táticas que serão distribuídas ao efetivo operacional...
Policial16 horas ago

PCES sedia Encontro Nacional “Escola Segura” com foco na prevenção da violência escolar

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), sediará, nos...
Policial17 horas ago

Delegacia Regional de Barra de São Francisco conclui inquérito e indicia dois homens por roubo a loja de autopeças

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, concluiu o...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento15 horas ago

Paula Fernandes curte dias de descanso em Fernando de Noronha e celebra: ‘Merecido’

Paula Fernandes, de 41 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (3), para dividir com os seguidores momentos de descanso...
Entretenimento17 horas ago

Ana Castela surge em clima country e brinca: ‘Deixe sua filha ser uma boiadeira’
Entretenimento17 horas ago

Lexa ganha curso de mergulho e celebra presente do marido: ‘Amei esse presente!’

A cantora Lexa, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (3), que deu início a um novo desafio pessoal: um curso...

POLÍTICA

Política1 hora ago

Tribuna Popular desta quarta-feira traz três convidados

O Plenário Dirceu Cardoso recebe, nesta quarta-feira (4) pela manhã, três convidados para a Tribuna Popular, que acontece durante a...
Política15 horas ago

Deputados divergem sobre proposta de mudança na escala 6×1

O debate sobre o fim da jornada de trabalho 6×1 no Brasil, pautado neste ano no Congresso Nacional, foi levado...
Política17 horas ago

Sem consenso, projeto que unifica números de emergência sai de pauta

Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa (Ales) debateram por mais de dez minutos o Projeto...

Esportes

Esportes1 dia ago

Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor

Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Esportes1 dia ago

Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca

O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Esportes2 dias ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...

