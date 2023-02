PF cumpre mandado de prisão por crimes contra a infância

Imperatriz/MA. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta (9/2), mandados de prisão e busca e apreensão na cidade de Açailândia/MA, por crimes de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da Internet.

Após realizada a prisão e a busca e apreensão, durante a exploração do aparelho celular pertencente ao preso, foi encontrado novo material correlacionados aos crimes imputado nos MP e MBA, sendo então lavrado flagrante pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O investigado responderá pelo cometimento, em tese, dos crimes de produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente e estupro de vulnerável, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido. As investigações continuam com análise do material apreendido.

