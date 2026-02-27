PF cumpre mandado de prisão decorrente da Operação Self-Portrait em Corumbá/MS

Corumbá/MS. A Polícia Federal cumpriu, na quarta-feira (25/2), mandado de prisão expedido em desfavor de investigado no âmbito da Operação Self-Portrait I e II.

A ordem judicial decorre de investigação iniciada em 2022 pela Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS, voltada à apuração de esquema de tráfico de drogas na região.

A prisão representa desdobramento das investigações conduzidas pela PF, as quais seguem em andamento para completa elucidação dos fatos.

