PF cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubo e de sequestro

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal prendeu preventivamente um brasileiro suspeito de ter cometido crimes de roubo e de sequestro. A ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Samambaia, em maio de 2025, e, desde então, o investigado encontrava-se foragido da Justiça.

O homem foi localizado no interior do Paraguai, capturado e entregue à Polícia Federal na aduana da Ponte Internacional da Amizade, nesta sexta-feira (27/2).

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde o juízo competente foi comunicado acerca do cumprimento do mandado. O detido permanecerá à disposição da Justiça, aguardando encaminhamento ao sistema prisional.

Fonte: Polícia Federal