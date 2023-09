PF cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubar veículo e encomendas dos Correios

Natal/RN. A Polícia Federal e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN) cumpriu, nesta quinta-feira (14/9), mandado de prisão preventiva contra suspeito de roubar veículo e encomendas postais dos Correios.

O crime, ocorrido em 24/7, teve seu mandado expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte e foi cumprido na Penitenciária Estadual de Parnamirim/RN pois o indivíduo já se encontrava preso em razão de flagrante, sendo convertido em prisão preventiva, por outro crime de roubo.

As ações policiais das FICCO são produto da cooperação entre forças de segurança, com foco na inteligência, sendo compostas, além da PF, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (SSPDS-RN), Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC-RN), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

