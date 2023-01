PF cumpre mandado de prisão contra foragido da Justiça de Rondônia

Fortaleza/CE: A Polícia Federal cumpriu nessa sexta-feira, 30/12, na capital cearense, um mandado de prisão em desfavor de homem, 37 anos, natural do Mato Grosso. A ordem judicial foi expedida pela Justiça de Rondônia, onde o preso responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No momento da prisão, o foragido apresentou documento falso aos policiais federais e foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do código penal.

Após a prisão, foi encaminhado à Superintendência da Policia Federal do Ceará, onde permanecerá à disposição da Justiça.

