PF cumpre mandado de prisão

Guaíra/PR. Policiais da Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, em conjunto com Policiais da PF de Cascavel, cumpriram mandado de prisão nesta quarta-feira (24/5). O mandado havia sido expedido pela 1° Vara Federal de Guaíra.

O preso, um homem de 23 anos, havia sido condenado pelo crime de tráfico de drogas e foi capturado em Cascavel.

Somente em 2023 a unidade de capturas da Polícia Federal de Guaíra cumpriu um total de 39 mandados. Somente no mês de maio, foram cumpridos nove. Não estão inseridos nesse total, os cumpridos durante as deflagrações de operações da própria Polícia Federal.

As capturas são resultado do esforço da unidade para dar efetividade as decisões proferidas pelo Poder Judiciário em alinhamento com as diretrizes traçadas pela Direção Geral da Polícia Federal.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado para DEPEN da cidade de Cascavel/PR.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Fone: (44) 3642-9100

Fonte: Polícia Federal