PF cumpre mandado de busca para reprimir crime de pornografia infantil na internet

Sorocaba/SP. A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, 2/3, mandado de busca e apreensão em residência no município de Itu/SP, para combate a crimes relacionados à pornografia infantil.

A investigação teve início com base em informações recebidas no NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), noticiando que o suspeito estaria armazenando e compartilhando, pela internet, imagens e vídeos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil.

Por ocasião do cumprimento do mandado, foi constatado que, no aparelho celular do suspeito, estavam armazenadas diversas imagens e vídeos com pornografia infanto-juvenil, razão pela qual ele foi preso em flagrante delito.

O aparelho celular do suspeito foi apreendido para realização de exame pericial visando ao aprofundamento das investigações e apuração de outros delitos. Se houver confirmação de que houve divulgação das imagens na internet, o investigado responderá também por divulgação de pornografia infantojuvenil, crime com pena de até seis anos de reclusão.

O preso poderá responder pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, além de estupro de vulnerável, cujas penas mínimas somam 12 anos de reclusão.

