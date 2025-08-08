PF cumpre mandado de busca e apreensão por crime ocorrido na eleição de 2024

Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 8/8, e Operação Voz Caluniosa, cumprindo mandado de busca e apreensão contra suspeita de crimes contra a honra cometidos via internet no período eleitoral de 2024.

A suspeita é investigada por criar uma conta em rede social com o objetivo de injuriar e caluniar candidata a prefeita em município o interior de Goiás. As investigações indicaram que as publicações foram originadas do endereço da investigada, que tem ligações com o adversário da então candidata a prefeita. Por ocasião do cumprimento do mandado foi apreendido o aparelho celular da investigada.

