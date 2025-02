PF cumpre mandado de busca e apreensão para reprimir o armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil

Santos/SP. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (27/2), um mandado de busca e apreensão no Guarujá/SP, no âmbito de uma investigação sobre a produção e o armazenamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil.

A operação foi realizada em conjunto com órgãos internacionais de combate à exploração sexual infantojuvenil. As investigações identificaram uma rede utilizada para disseminação desse tipo de material na referida cidade. Durante o cumprimento do mandado, um aparelho celular foi apreendido e passará por perícia. Ademais as investigações prosseguem para identificação dos envolvidos.

