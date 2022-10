PF cumpre mandado de busca e apreensão na residência de investigado por furtos à Caixa Econômica Federal

São José dos Campos/SP – A Polícia Federal cumpriu hoje, 11/10, um mandado de busca e apreensão na residência de um preso temporário, suspeito de ter praticado vários furtos à Caixa Econômica Federal.

O modus operandi do investigado consistia em arrombamento das portas de vidro das agências, mediante o uso de marreta e pé-de-cabra, antes do inicio do turno dos vigilantes, no alvorecer.

Foram apreendidos itens de vestuário, bem como material genético para exame de DNA com a finalidade de confronto com amostras colhidas nos locais de crime.

A Polícia Civil, que investiga a mesma quadrilha por furtos a bancos privados, já havia representado pela prisão temporária do suspeito. São atribuídos a essa quadrilha, pelo menos, 11 furtos em agências da região.

Comunicação Social da PF em São José dos Campos