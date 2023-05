PF cumpre mandado de busca e apreensão em combate à pornografia infantojuvenil

São José dos Campos/SP – A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (23/5), um mandado de busca e apreensão com o objetivo de reprimir a produção, compartilhamento e posse de mídias (fotos/vídeos) com conteúdo de abuso e exploração sexual infantil, no Bairro Chácaras Pousada do Vale, em São José dos Campos/SP.

Durante as diligências, os policiais apreenderam computadores e celulares do investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade da investigação.

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava a rede da internet para armazenar e compartilhar arquivos de crianças e adolescentes com conteúdo pornográfico. Apenas nos últimos três meses, o suspeito teria sido responsável pela transmissão de mais de 1.360 mídias contendo imagens de pornografia infantil.

O homem poderá responder criminalmente por armazenar e compartilhar na internet vídeos e fotos que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo menores de idade e caso seja condenado, ele pode receber pena de até seis anos de prisão.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos/SP

E-mail: [email protected]

Telefone: (12) 3202-7113

Fonte: Polícia Federal