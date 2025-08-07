PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeita de estelionato

Goiânia/GO. Nesta quarta-feira (7/8), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, em Goiânia, contra suspeita realizar saque fraudulento em conta de da Caixa Econômica Federal – CEF.

Policiais Federais descobriram, durante atividade investigativa, que uma pessoa portando documentos falsificados conseguiu realizar saque de dinheiro, na cidade de Nerópolis/GO, da conta de uma cliente da CEF residente em Pernambuco.

A investigada poderá responder por crime de estelionato.

Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás

Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260

E-mail: [email protected]

www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal