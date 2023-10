PF cumpre mandado de busca e apreensão contra Delegado de Polícia Federal

Rio de Janeiro/RJ – Na data de hoje, 11/10, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em decorrência de investigação que apurou vazamento de informações sigilosas por parte de Delegado de Polícia Federal lotado na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A Justiça Federal determinou ainda a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública do policial, assim como a proibição do seu acesso às dependências e aos sistemas da Polícia Federal.

As investigações apontam que o servidor recebia vantagens indevidas para fornecer informações acobertadas por sigilo a terceiros. Durante o cumprimento do mandado, os policiais federais apreenderam sete aparelhos de telefone celular, documentos, além de outros materiais do interesse da investigação.

O investigado responderá pelos crimes de corrupção passiva e violação de sigilo funcional, cujas penas somadas podem chegar a quatorze anos de prisão, além de outros que possam surgir no decorrer das investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

[email protected] | www.gov.br/pf

(21) 2203-4404

Fonte: Polícia Federal