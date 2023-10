PF cumpre mandado de busca e apreensão contra abuso sexual infantojuvenil

Porto Alegre/RS. A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (5/10), um mandado de busca e apreensão no município de Camaquã/RS, em combate ao compartilhamento de imagens de abuso sexual infantojuvenil.

Durante o cumprimento judicial, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão analisados pela perícia. Se confirmadas as suspeitas, o investigado será indiciado pelo crime de compartilhamento de imagens de abuso sexual infantil.

A ação se deu a partir de informações compartilhadas pela Polícia Federal em Rondônia, que indicavam a participação ativa de um suspeito do Rio Grande do Sul em grupo de aplicativo de mensagem com a finalidade de divulgar imagens com os conteúdos criminosos.

A ação faz parte da Operação Propaga, para investigar e reprimir o abuso, a violência e a exploração sexual infantojuvenil.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

Fonte: Polícia Federal