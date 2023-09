PF cumpre dois mandados de prisão preventiva no interior paulista contra os crimes de lavagem de dinheiro, falso testemunho e participação no crime de extorsão mediante sequestro

Ribeirão Preto/SP. A Polícia Federal com o apoio da Polícia Militar do estado de São Paulo cumpriu hoje, 12/9, dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em razão da pratica dos crimes de lavagem de dinheiro, falso testemunho e participação no crime de extorsão mediante sequestro de familiares da tesoureira da Caixa Econômica Federal da cidade de Serrana-SP.

No cumprimento da medida de busca e apreensão foi apreendido um aparelho celular de um dos investigados, que será submetido a perícia e análise de seu conteúdo.

Um dos investigados é suspeito de participar dos crimes de extorsão mediante sequestro de familiares da tesoureira da Caixa Econômica Federal da cidade de Serrana-SP ocorrido no dia 7/2, em razão do qual foi alvo de mandado de busca e apreensão na deflagração da operação Tolerância Zero em conjunto com a Polícia Civil e Militar no dia 9/5.

Já o outro investigado, seu envolvimento decorre de ter se colocado de forma consciente como interposta pessoa, “laranja”, proprietária da moto adquirida pelo primeiro investigado e com nítido propósito de auxiliar a ocultar os atos criminosos investigados e, dessa maneira, figurar como coautor dos crimes, tendo em vista o vínculo estabelecido.

Ao todo, a Polícia Federal conseguiu prender oito dos noves envolvidos no crime em detrimento da tesoureira da Caixa Econômica Federal.

Comunicação Social da Superintendência da PF em São Paulo

[email protected]

11 3538 5013

Fonte: Polícia Federal