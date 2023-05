PF cumpre dois mandados de prisão preventiva no interior paulista

Bauru/SP. A Polícia Federal cumpriu na noite desta terça-feira, 23/5, em ação integrada com a Polícia Militar de São Paulo e com a participação do GAECO Federal, dois mandados de prisão preventiva.

As medidas foram solicitadas e deferidas para continuidade das ações concretizadas no último sábado (20/5), ocasião na qual foi dado cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça Federal de Avaré/SP.

Nesse desdobramento da investigação, os mandados foram cumpridos em São Paulo/SP e Sorocaba/SP, porém, agora, por determinação da Justiça Federal de Botucatu/SP, onde também tramita parte das investigações consubstanciadas na denominado Operação Jurumirim.

De acordo com as apurações, foi constatado esquema de empresas de fachada, que eram usadas para sonegar impostos e ocultar movimentações financeiras ilícitas, originadas, principalmente, do contrabando de cigarros.

Uma das investigadas, que havia sido presa na forma temporária em 20/5, agora foi presa preventivamente. Ela possui extenso histórico criminal, responde pelo crime de participação em organização criminosa e estava foragida desde a data da deflagração da Operação Jurumirim, em novembro de 2021.

O outro investigado preso preventivamente, também possui importante participação no esquema identificado. Os presos foram recolhidos à custódia, permanecendo à disposição da Justiça Federal para instrução processual.

Comunicação Social da Delegacia de Polícia Federal em Bauru/SP

tel. 14 99155-9038

Fonte: Polícia Federal