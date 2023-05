PF cria Força Tarefa na Paraíba para combater o abuso sexual infantil

João Pessoa/PB – No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18/5), a Polícia Federal anuncia que se encontra em trâmite a criação no Estado da Paraíba da Força Tarefa de Combate aos Crimes Relacionados ao Abuso Sexual Infantil.

A partir dos resultados obtidos com a Força Tarefa de Segurança Pública, voltada à repressão de crimes praticados por facções criminosas, foi sugerida pela PF e acolhida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual e pelo Secretário de Segurança Pública, a criação dessa nova FT, com o escopo de integrar as ações das Polícias Federal, Militar e Civil, juntamente com o Gaeco, com vistas à repressão aos crimes relacionados ao abuso sexual infantil.

O objetivo é uma atuação mais célere e uniforme, com o intuito de coibir especialmente os crimes de produção de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; venda de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; disponibilização/transmissão/distribuição cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; adquirir/possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente; estupro de vulnerável, dentre outros.

