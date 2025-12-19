PF coordena apreensão de 350 kg de droga em São Paulo

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal, no âmbito da Missão Redentor, coordenou uma ação que resultou na prisão de um homem e na apreensão de aproximadamente 350 kg de cocaína, na tarde desta quinta-feira (18/12). A abordagem ocorreu no município de Santópolis do Aguapeí/SP e contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP) e da Polícia Militar de São Paulo.

Após levantamento de dados de monitoramento, policiais federais identificaram a movimentação de uma carga suspeita vinda do estado do Paraná e notificaram a FICCO/SP.

As informações foram repassadas às equipes da Polícia Militar de São Paulo, que interceptaram o veículo. Durante a vistoria, a droga foi encontrada oculta em meio a roupas de cama e toalhas.

O motorista e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Araçatuba/SP. O preso poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Esta ação integra a Missão Redentor, um esforço estratégico e permanente da Polícia Federal no Rio de Janeiro para desarticular facções criminosas e interromper o fluxo de armas e drogas, em conformidade com as diretrizes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 635 – “ADPF das Favelas”).

Fonte: Polícia Federal