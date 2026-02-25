PF conduz suspeitos de ataque a turistas em ação conjunta em Prado/BA

Porto Seguro/BA. A Polícia Federal conduziu, na terça-feira (24/2), 12 pessoas por envolvimento em ataque contra turistas do Rio Grande do Sul, ocorrido na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. Os suspeitos foram autuados por tentativa de homicídio, por associação criminosa, por porte ilegal de arma de fogo e por corrupção de menores.

Também foram apreendidos quatro carabinas e revólveres, além de munições.

Em depoimento, as vítimas contaram que faziam um passeio pela região quando visualizaram um bloqueio na estrada. Durante a tentativa de desvio, o grupo disparou contra o veículo.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial da Polícia Civil em Teixeira de Freitas/BA.

Equipes da Força Integrada de Combate a Crimes envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais seguem na região reforçando o patrulhamento e as ações de inteligência.

Fonte: Polícia Federal