PF conclui processo de extradição de Foragida da Justiça Federal

São Borja/RS – A Polícia Federal concluiu nesta segunda-feira (30/1) o processo de extradição de uma cidadã paraguaia de 24 anos, condenada pela Justiça Federal brasileira pelo crime de tráfico internacional de drogas.

A foragida havia sido presa em flagrante em setembro de 2019, no município de Santana do Livramento, transportando 200 kg de maconha em uma caminhonete. Em fevereiro de 2020, foi concedida a liberdade provisória com o uso de tornozeleira eletrônica. Posteriormente, a extraditada passou a ter localização incerta, sendo expedido neste contexto, Mandado de Prisão.

Em maio de 2022, a mulher foi presa na Argentina após ter seu nome incluído na “Difusão Vermelha”, lista de procurados internacionais da Interpol.

A extraditada foi entregue pelas autoridades argentinas à Polícia Federal em São Borja e encaminhada à Penitenciária Modulada de Uruguaiana, onde permanecerá à disposição da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento.

O processo de extradição mobilizou as representações da Interpol no Brasil e na Argentina, a Representação Regional da Interpol no Rio Grande do Sul e a Delegacia de Polícia Federal em São Borja.

