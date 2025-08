PF combate transporte ilícito de cargas estrangeiras ao Rio Grande do Sul

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (6/8), a Operação Epitáfio com objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no transporte transnacional ilícito de cargas, que se utilizava da constituição de empresas e da compra de imóveis e veículos para a lavagem de dinheiro proveniente de crimes, como contrabando de cigarros e importação ilegal de agrotóxico.

Na ação, policiais federais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e de duas empresas vinculadas ao grupo, três mandados de prisão temporária, além da ordem de bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 11 milhões, sequestro de oito imóveis e apreensão de veículos.

O inquérito policial foi instaurado a partir de um flagrante de contrabando de cigarros de origem estrangeira em 2023. Após diversas diligências, foi possível delimitar a atuação central de membros de uma família de Santana do Livramento como responsáveis pelas atividades criminosas. Identificou-se que os investigados movimentaram valores absolutamente incompatíveis com as atividades laborais e o porte das pessoas jurídicas, inclusive em relação aos bens e valores declarados por eles ao fisco.

A equipe de investigação verificou que o grupo investigado desenvolvia atividades suspeitas na região de Santana do Livramento/RS há mais de 15 anos, com um patrimônio significativo construído ao longo desse período.

Durante as buscas foram apreendidos relevantes elementos de informação, tais como telefones celulares, computadores, documentos e anotações, os quais subsidiarão o avanço das investigações.

Comunicação Social da Delegacia da PF em Santana do Livramento

Fone: (55) 3241-9000/99125-9987

Fonte: Polícia Federal