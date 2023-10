PF combate tráfico internacional de animais exóticos no RS

Uruguaiana/RS. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31/10), a Operação Bird Box III, com o objetivo de combater o tráfico internacional de pássaros exóticos introduzidos no Brasil sem autorização dos órgãos competentes. Na ação, foram cumpridos dois mandados de busca na cidade do Alegrete/RS.

Na ocasião, foram apreendidos 29 animais sem a documentação de origem lícita, sendo que um deles estava sem vida. Além disso, foram apreendidos telefones celulares e documentos de interesse da investigação.

Diante da situação, os animais resgatados serão encaminhados ao Centro de Triagem do IBAMA, em Porto Alegre/RS.

A investigação teve início em 2019 e apura o tráfico de pássaros originários da África e da Oceania para o Brasil, trazidos a partir da Europa em bagagem despachada em voos comerciais. Devido ao modo de transporte, grande parte dos animais chega ao destino sem vida ou debilitado. Há ainda a suspeita de comercialização de organismos geneticamente modificados, crime previsto na Lei de Biossegurança.

Na primeira e na segunda fase da Operação Bird Box, deflagradas no ano de 2021, foram apreendidas 263 aves exóticas no município do Alegrete e denunciadas nove pessoas, entre brasileiros, espanhóis e portugueses, pelos crimes de organização criminosa internacional, introdução de espécies animais no país sem licença, manutenção de criatórios sem autorização e receptação qualificada.

A introdução de animais no país depende de prévia autorização do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, pois os animais podem ser portadores de doenças, inclusive de contágio humano.

