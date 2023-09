PF combate tráfico de drogas no interior paulista

Marília/SP – A Polícia Federal deflagrou no dia 14/09 operação policial de combate ao tráfico internacional de drogas, mediante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, com a finalidade de aprofundamento de investigação iniciada em decorrência da apreensão de grande quantidade de cocaína transportada a bordo de aeronave, ocorrida no início do ano.

Os mandados foram cumpridos na cidade de Campo Grande/MS. Os investigados poderão responder, no limite de suas responsabilidades, pelo crime de tráfico de drogas, sem prejuízo de outras tipificações constatadas no transcurso da investigação.

Comunicação Social – Polícia Federal em Marília/SP

Contato: (14) 3303-3002

E-mail: [email protected]

Fonte: Polícia Federal