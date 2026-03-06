PF combate trabalho análogo à escravidão e tráfico de pessoas

Porto Alegre/RS – A Polícia Federal, em articulação com outras instituções, realizou, entre os dias 2 e 5/3, uma ação de fiscalização voltada ao enfrentamento do trabalho em condições análogas à escravidão e do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual no Rio Grande do Sul. As ações tiveram participação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Vigilância Sanitária.

Durante a operação, foram realizadas inspeções em diferentes estabelecimentos nos municípios de Panambi, Palmitinho, Tenente Portela e Três Passos, todos no Rio Grande do Sul.

A ação contou com cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Posto da Justiça do Trabalho em Panambi, em ação cautelar ajuizada pelo MPT. As evidências colhidas e informações obtidas serão objeto das medidas administrativas/criminais/judiciais cabíveis no âmbito de cada uma das instituições alvo.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul

(51) 3235-9006

@pfriograndedosul

Fonte: Polícia Federal