PF combate prática do crime de caça ilegal de animais silvestres em SP

São Paulo/SP – A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo, deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 31/10, a Operação Venator, com o objetivo de reprimir a prática do crime de caça ilegal de animais silvestres na região da grande São Paulo.

Durante a ação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de 60 pássaros, alguns deles utilizados como “chama”, para atrair outros pássaros durante a caça ilegal, bem como anilhas adulteras e os telefones celulares dos alvos. Também foram identificadas e inutilizadas dezenas de gaiolas e petrechos de caça, como arapucas, estacas e varas telescópicas.

Houve a lavratura de três termos circunstanciados, pelos crimes de manutenção ilegal de animais silvestres em cativeiro e maus tratos.

Foi realizada a prisão em flagrante de um dos caçadores, pelo uso de anilhas de identificação falsas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para manter pássaros silvestres em cativeiro e dar aparência de legalidade ao comércio ilegal de aves. A conduta do criador de pássaros de falsificar selo oficial do IBAMA configura crime contra a Administração Pública.

Os crimes apurados são de vender e ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem autorização, maus tratos a animais, receptação qualificada de animais de que sabe a origem ilícita, no exercício de atividade comercial e falsificação de selo oficial do IBAMA.

