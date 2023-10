PF combate prática de lavra ilegal em Ladário/MS

Corumbá/MS. A Polícia Federal, realizou, na manhã desta última quinta-feira, 26/10, em ação conjunta com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul (PMA), fiscalizações de áreas rurais com denúncia de lavra ilegal em Ladário/MS.

Na diligência, foram encontradas duas áreas com a prática de remoção de recursos minerais, no caso saibro, com aplicação em obras e aterros, sem autorização legal para atividade.

Os envolvidos poderão responder administrativamente pela infração ambiental, conforme parecer da PMA.

Da igual forma, a PF irá investigar os envolvidos, que poderão responder penalmente pelo crime de usurpação de recursos minerais e pela extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá/MS mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240.

Caso saiba de informações sobre este ou outros casos de competência da PF entre em contato.

Fonte: Polícia Federal