PF combate pesca e comercialização ilegal de lagostas em Fortaleza/CE

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, em atuação conjunta com o IBAMA, deflagrou na manhã desta terça-feira (31/1) a Operação 1968, com o objetivo de reprimir crimes de pesca e comercialização ilegal de lagosta. Na ação, nove pessoas foram presas em flagrante durante a atuação que contou com a participação de policiais federais e servidores do IBAMA.

No dia 1° de novembro de 2022 até 30 de abril de 2023, a lagosta fica em seu período de defeso, prazo no qual fica proibida a pesca desse crustáceo para não prejudicar sua reprodução, neste caso, a comercialização só pode ser realizada com declaração de estoque anterior ao período de defeso.

A operação identificou comercialização ilegal de lagosta e outros pescados nos boxes do Mercado dos Peixes, na beira-mar de Fortaleza, não sendo apresentada documentação pelos investigados. O IBAMA aplicou multas aos infratores.

Os indivíduos presos durante a ação, poderão responder pelo cometimento do crime de pesca ilegal, com penas de até 3 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.

O nome da operação remete ao ano de lançamento do ensaio Tragédia dos Comuns, que indica ao risco de esgotamento dos recursos pesqueiros decorrente de ações similares às dos presos.

Os peixes e lagostas apreendidos foram destinados a projetos sociais.

Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará

Contato: (85) 33924867/9.9972-0194

E-mail: [email protected]