PF combate organização criminosa que fraudava documentos de servidores públicos do estado de Rondônia

Ji-Paraná/RO. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 12/3, em Porto Velho/RO e em Fortaleza/CE, a Operação Via Fraudis, visando a coleta de elementos informativos em investigação que apura crimes de fraudes bancárias, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais.

As investigações, que contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal (CEFRA), constataram que o esquema consistia na falsificação de documentos de servidores públicos estaduais. Com esses documentos fraudulentos, os envolvidos conseguiam aprovações de crédito, causando prejuízo às instituições financeiras. A investigação buscou identificar todos os participantes do crime e avaliar a extensão dos danos causados.

Foram obtidas provas que demonstraram a prática, em tese, de ao menos 15 ações criminosas, além dos crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de capitais, sendo apurada a obtenção de vantagem ilícita pelos autores que superaria R$ 400 mil.

Foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, sendo 8 cumpridos em Porto Velho/RO e 3 em Fortaleza/CE, além de ter sido determinada a medida cautelar de sequestro/arresto de bens de investigados. Os autores são investigados pelos crimes de estelionatos, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais.

