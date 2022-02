PF combate o tráfico de armas para garimpeiros na Terra Indígena Ianomâmi

Boa Vista/RR – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (8/2) a Operação AURUM, com o objetivo de investigar um esquema de tráfico de armas que abastecem garimpos ilegais na Terra Indígena Ianomami.

Policiais Federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Boa Vista/RR, expedidos pela 4ª Vara Federal criminal da Seção Judiciária de Roraima, após manifestação favorável do MPF.

Durante o cumprimento dos mandados, o suspeito foi preso em flagrante com 5 armas de fogo, tambores para revólveres e diversos materiais para fabricação de armas, incluindo mais de 30 coronhas para espingardas.

Em sua casa, funcionaria uma verdadeira fábrica ilegal de armas destinadas a garimpeiros.

A operação é um desdobramento de uma ação do ano passado, que resultou na prisão em flagrante de dois homens, abordados com aproximadamente R$ 20 mil em ouro bruto, em plena luz do dia, no centro de Boa Vista/RR.

As investigações identificaram que um dos presos estaria negociando a compra de armas com um terceiro, principal alvo da operação de hoje. Durante as negociações, foram enviadas imagens de vários armamentos disponíveis, como pistolas, revólveres e espingardas de grosso calibre, inclusive de armas em processo de fabricação.

O inquérito policial aponta que o principal destino das armas seriam regiões de garimpo ilegal, localizados principalmente na Terra Indígena Ianomami.

Não há indícios do envolvimento dos suspeitos com facções criminosas.

